Баку проводит третью встречу с армянами Ханкенди

Евлах вновь принимает встречу властей Азербайджана и представителей армянского населения Ханкенди. С момента проведения Азербайджаном антитеррористической операции в регионе встречи проводятся регулярно.
Сегодня в Евлахе проходит очередная встреча центральных властей Азербайджана с армянским населением Ханкенди.
Это третья с 21 сентября встреча с армянскими жителями Карабахского района Азербайджана. Первая прошла в Евлахе, вторая - в Ходжалы.
В диалоге с армянскими жителями участвует депутат Рамин Мамедов.
Предыдущая встреча состоялась 25 сентября, тогда стороны договорились о создании совместной рабочей группы в регионе, которая займется вопросами социального обеспечения, обсудили открытие полевого госпиталя, договорились о новых контактах.