Баку проводит третью встречу с армянами Ханкенди

Опубликовано: 15:25, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Евлах вновь принимает встречу властей Азербайджана и представителей армянского населения Ханкенди. С момента проведения Азербайджаном антитеррористической операции в регионе встречи проводятся регулярно.

Сегодня в Евлахе проходит очередная встреча центральных властей Азербайджана с армянским населением Ханкенди.

Это третья с 21 сентября встреча с армянскими жителями Карабахского района Азербайджана. Первая прошла в Евлахе, вторая - в Ходжалы.

В диалоге с армянскими жителями участвует депутат Рамин Мамедов.

Предыдущая встреча состоялась 25 сентября, тогда стороны договорились о создании совместной рабочей группы в регионе, которая займется вопросами социального обеспечения, обсудили открытие полевого госпиталя, договорились о новых контактах.