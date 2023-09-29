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Баку проводит третью встречу с армянами Ханкенди

Баку проводит третью встречу с армянами Ханкенди
Евлах вновь принимает встречу властей Азербайджана и представителей армянского населения Ханкенди. С момента проведения Азербайджаном антитеррористической операции в регионе встречи проводятся регулярно.

Сегодня в Евлахе проходит очередная встреча центральных властей Азербайджана с армянским населением Ханкенди.

Это третья с 21 сентября встреча с армянскими жителями Карабахского района Азербайджана. Первая прошла в Евлахе, вторая - в Ходжалы.

В диалоге с армянскими жителями участвует депутат Рамин Мамедов.

Предыдущая встреча состоялась 25 сентября, тогда стороны договорились о создании совместной рабочей группы в регионе, которая займется вопросами социального обеспечения, обсудили открытие полевого госпиталя, договорились о новых контактах.

Стали известны итоги встречи Рамина Мамедова с представителями армян Ханкенди в Ходжалы

Стали известны итоги встречи Рамина Мамедова с представителями армян Ханкенди в Ходжалы

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