Баку призвал Париж не мешать мирному процессу Азербайджана и Армении

Опубликовано: 12:44, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана потребовал от французской стороны не вмешиваться в мирный процесс между Баку и Ереваном. В ведомстве добавили, что Париж сегодня соблюдает одностороннюю позицию.

Франция, придерживаясь сегодня односторонней позиций, пытается создать условия для попыток помешать мирному процессу между Баку и Ереваном, в то время как Азербайджан прикладывает усилия ради мира, стабильности и развития на Южном Кавказе, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Так азербайджанский дипломат отреагировал на заявление пресс-секретаря главы МИД Франции Анн-Клера Лежандра по поводу появления азербайджанского КПП на участке Лачинской дороги, назвав заявления парижской стороны необоснованными.

Он подчеркнул, что появившийся на армяно-азербайджанской границе пограничный пункт - суверенное и легитимное право Азербайджана. Гаджизаде отметил, что под утверждениями дипломата из Франции отсутствуют какие-либо основания.

Азербайджан, как и всегда, в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, передвигающихся по Лачинской дороге, и продолжит соответствующие меры в этом направлении", - Айхан Гаджизаде.