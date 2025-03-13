Вестник Кавказа

Баку призвал Ереван не тормозить подписание мирного договора

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армении стоит сконцентрироваться на устранении препятствий, которые мешают подписанию мирного договора с Азербайджаном, а не на антиазербайджанских манипуляциях, заявили в Баку.

Руководство Армении предпочитает идти путем манипуляций, чтобы представить Азербайджан как страну, не стремящуюся к миру, вместо того, чтобы устранить проблемы, которые не позволяют подписать мирный договор, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова главы МИД Армении Арарата Мирзоян.

Представитель МИД АР напомнил, что именно Ереван инициировал агрессивную войну против Азербайджана, именно Армения провела этническую чистку всех азербайджанцев на своей территории и на азербайджанских землях, которые были оккупированы ей на протяжении почти 30 лет.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан никогда не реализовал оккупационную политику против Армении. Он добавил, что Баку не испытывал заинтересованности в создании ситуации, из-за которой регион превратился бы в зону конфронтации.

Пресс-секретарь МИД АР обратил внимание на то, что Азербайджан не намерен игнорировать продолжающиеся притязания Армении, прописанные в ее Конституции, на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также предпринимаемые ей попытки сохранить рудименты завершившегося конфликта в виде Минской группы и других структур ОБСЕ.

"Мы вновь подчеркиваем: подписание соглашения станет возможным, как только Армения устранит существующие препятствия"

– Айхан Гаджизаде

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