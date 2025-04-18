Баку принял экстренную посадку рейса Стамбул-Тбилиси

В Международном аэропорту Гейдар Алиев произошла экстренная посадка самолета авиакомпании "Turkish Airlines". Он выполнял рейс из Стамбула в Тбилиси.

Самолет авиакомпании "Turkish Airlines", следовавший по маршруту Стамбул–Тбилиси, направил запрос на вынужденную посадку в Баку, рассказала пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной экстренной посадки авиалайнера стала неблагоприятная погода в аэропорту Тбилиси: его охватил сильный дождь и ветер.

По данным пресс-службы, самолет благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 21:06 по местному времени (20:06 по мск). Подробную информацию о рейсе рекомендуется уточнять у компании "Turkish Airlines".

Напомним, что 20 апреля Международный аэропорт Гейдар Алиев принял экстренную посадку самолета авиакомпании Finnair, который направлялся из Бангкока в Хельсинки. Экипаж принял соответствующее решение из-за плохого самочувствия пассажира.