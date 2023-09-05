Баку примет мини-турнир серии FIFA

В третьей декаде марта азербайджанских футбольных болельщиков ждет большое событие: в Баку в рамках мини-турнира FIFA пройдут два знаковых матча сборной страны с командами Болгарии и Монголии.

В последней декаде марта в Баку пройдут футбольные мини-турниры серии FIFA: они стартуют 22 марта.

Серия турнирных матчей начнется игрой сборной Азербайджана со сборной Монголии, а сборная Болгарии проведет матч со сборной Танзании, передает АЗЕРТАДЖ.

Через три дня, 25 марта, азербайджанскую сборную ждет игра с болгарской, а сборная Танзании померяется силами со сборной Монголии.

Напомним, серии FIFA – это новый проект Международной федерации футбола, в календаре которой мини-турниры заменили официальные товарищеские матчи. Участие в них примут национальные сборные из разных конфедераций.