Баку предоставил коридор для вывода армянских военных из Карабаха

Пресс-служба МВД Азербайджана проинформировала о том, что власти республики предоставили коридор для вывода разоруженных армянских военнослужащих из Карабаха.
Уточняется, что выход будет обеспечен в направлении Лачин-Ханкенди и Кельбаджар-Басаркечар и будет осуществляться на автобусах и личном транспорте.
«В соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кельбаджар – Басаркечяр»
– МВД Азербайджана
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.