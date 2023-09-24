Баку предоставил коридор для вывода армянских военных из Карабаха

Опубликовано: 14:05, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан предоставил коридор для вывода разоруженных армянских военнослужащих с территории Карабаха в направлении Лачин-Ханкенди и Кельбаджар-Басаркечар.

Пресс-служба МВД Азербайджана проинформировала о том, что власти республики предоставили коридор для вывода разоруженных армянских военнослужащих из Карабаха.

Уточняется, что выход будет обеспечен в направлении Лачин-Ханкенди и Кельбаджар-Басаркечар и будет осуществляться на автобусах и личном транспорте.

«В соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кельбаджар – Басаркечяр»

– МВД Азербайджана

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.