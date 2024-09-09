Вестник Кавказа

Баку отмечает дату освобождения от дашнакско-большевистских сил

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ежегодно Азербайджан отмечает годовщину освобождения своей столицы от оккупации армянскими дашнакско-большевистскими силами. С этой знаменательной даты прошло 106 лет.

Азербайджанская столица празднует 106-ю годовщину освобождения города от армяно-большевистской оккупации. МИД АР опубликовал заявление.

«В этот день, 15 сентября, который золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства, мы с благодарностью чтим светлую память всех наших братьев и сестер, отдавших свои жизни за освобождение Баку от оккупации»

- МИД Азербайджана

С поздравлениями также выступил турецкий МИД.

«Поздравляем наших азербайджанских братьев и сестер со 106-летием освобождения прекрасной столицы Азербайджана Баку. Мы с уважением чтим память всех наших шехидов, погибших за независимость»

- МИД Турции

Каждый год Азербайджан отмечает дату выхода Баку из-под армяно-большевистской оккупации. Это произошло в 1918 году. Тогда силы двух братских народов смогли сделать столицу свободной от большевистско-дашнакской хунты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1550 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Объявлен победитель «Формулы-2» в Баку

Объявлен победитель «Формулы-2» в Баку

В Баку стартовал финальный день «Формулы-1»

В Баку стартовал финальный день «Формулы-1»

Второй день Гран-при Азербайджана &quot;Формулы-1&quot; стартовал в Баку

Второй день Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал в Баку

&quot;Формула 1&quot; стартует в Баку

"Формула 1" стартует в Баку

Круизы по Каспийскому морю обсудили представители Москвы и Баку

Круизы по Каспийскому морю обсудили представители Москвы и Баку

Шовкет Мамедова: путь первой азербайджанской оперной певицы

Шовкет Мамедова: путь первой азербайджанской оперной певицы

Бакинские истории. Виталий Вульф

Бакинские истории. Виталий Вульф

ОТГ согласовала единый тюркский алфавит в Баку

ОТГ согласовала единый тюркский алфавит в Баку

Есть ли будущее у азербайджанского хоккея?

Есть ли будущее у азербайджанского хоккея?

Азербайджан встретил паралимпийцев цветами и овациями

Азербайджан встретил паралимпийцев цветами и овациями

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы