Баку отмечает дату освобождения от дашнакско-большевистских сил

Азербайджанская столица празднует 106-ю годовщину освобождения города от армяно-большевистской оккупации. МИД АР опубликовал заявление.
«В этот день, 15 сентября, который золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства, мы с благодарностью чтим светлую память всех наших братьев и сестер, отдавших свои жизни за освобождение Баку от оккупации»
- МИД Азербайджана
С поздравлениями также выступил турецкий МИД.
«Поздравляем наших азербайджанских братьев и сестер со 106-летием освобождения прекрасной столицы Азербайджана Баку. Мы с уважением чтим память всех наших шехидов, погибших за независимость»
- МИД Турции
Каждый год Азербайджан отмечает дату выхода Баку из-под армяно-большевистской оккупации. Это произошло в 1918 году. Тогда силы двух братских народов смогли сделать столицу свободной от большевистско-дашнакской хунты.