Баку обеспечит возвращение двух азербайджанских военных из Армении

В Генпрокуратуре АР заявили, что будет организовано возвращение домой двух солдат армии Азербайджана из Армении. Ранее Баку и Ереван договорились об освобождении военнослужащих.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что власти страны обеспечат возвращение домой двух азербайджанских военнослужащих, которые были взяты в плен Арменией.

Напомним, администрация президента Азербайджана и аппарат премьера Армении распространили совместное заявление, по которому стороны пришли к договоренности предпринять шаги по укреплению доверия.

Так, Азербайджан освободит 32 армянских солдат. В список не входят руководители сепаратистского режима на территории Азербайджана, который был ликвидирован, а также те, кто совершал преступления над азербайджанским народом.

Ереван в свою очередь освободит двух азербайджанских военнослужащих.