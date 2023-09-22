Баку обещал создать условия для доставки гумпомощи в Ханкенди

Опубликовано: 14:36, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку создаст все условия для беспрепятственной доставки Международным Комитетом Красного Креста медикаментов, продуктов питания и других товаров в Ханкенди.

Помощник президента-заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заверил, что Баку обеспечит все необходимые условия для доставки Международным Комитетом Красного Креста медикаментов, продуктов питания и других товаров в Ханкенди.

«У меня состоялась встреча с бакинским офисом МККК и другими международными партнерами. Было отмечено строгое соблюдение вооруженными силами Азербайджана международного гуманитарного права и всеми силами избегание побочного ущерба в ходе местных антитеррористических мероприятий»

– Хикмет Гаджиев

Далее он отмети, что в ходе встречи с МККК было заявлено о создании всех условий для доставки МККК медикаментов, продуктов питания и других товаров по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

Гаджиев подчеркнул, что Баку готов оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им через МККК.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.