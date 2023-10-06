Вестник Кавказа

Баку не будет принимать участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване

Баку не будет принимать участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана приняли решение не участвовать в осенней сессии ОБСЕ, которая должна пройти в Ереване.

Делегация от Азербайджанской Республики не поедет на сессию ПА ОБСЕ, которая состоится в столице Армении. Об этом сообщил глава делегации АР Азай Гулиев. Он рассказал, что участникам и организаторам предстоящей сессии было направлено письмо от азербайджанской стороны о том, что страна не будет принимать участие во встрече организации. 

В письме его авторы выразили обеспокоенность в связи с враждебностью, которая проявляется в Армении по отношению к Азербайджану. 

Азербайджанская сторона уточнила, что не допустит односторонних обсуждений вопросов, которые касаются республику. Также в письме указано, что АР признает все решения, которые будут приняты на предстоящей встрече ОБСЕ в отношении Азербайджана, недействительными. 

«Наряду с тем, что результаты односторонних обсуждений на сессии, в которой Азербайджан не сможет принять участие, являются бесполезными и неприемлемыми, окажут отрицательное влияние на парламентскую дипломатию, проводимую ПА ОБСЕ в направлении продвижения мира и согласия в регионе Южного Кавказа"

 - делегация Азербайджана в ПА ОБСЕ

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