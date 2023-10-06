Баку не будет принимать участие в сессии ПА ОБСЕ в Ереване

Власти Азербайджана приняли решение не участвовать в осенней сессии ОБСЕ, которая должна пройти в Ереване.

Делегация от Азербайджанской Республики не поедет на сессию ПА ОБСЕ, которая состоится в столице Армении. Об этом сообщил глава делегации АР Азай Гулиев. Он рассказал, что участникам и организаторам предстоящей сессии было направлено письмо от азербайджанской стороны о том, что страна не будет принимать участие во встрече организации.

В письме его авторы выразили обеспокоенность в связи с враждебностью, которая проявляется в Армении по отношению к Азербайджану.

Азербайджанская сторона уточнила, что не допустит односторонних обсуждений вопросов, которые касаются республику. Также в письме указано, что АР признает все решения, которые будут приняты на предстоящей встрече ОБСЕ в отношении Азербайджана, недействительными.

«Наряду с тем, что результаты односторонних обсуждений на сессии, в которой Азербайджан не сможет принять участие, являются бесполезными и неприемлемыми, окажут отрицательное влияние на парламентскую дипломатию, проводимую ПА ОБСЕ в направлении продвижения мира и согласия в регионе Южного Кавказа"

- делегация Азербайджана в ПА ОБСЕ