Баку напомнил Еревану об обязательствах по возвращению 8 азербайджанских сел

В Ереване вновь звучат необоснованные обвинения в адрес Баку, направленные на создание напряженности в регионе. В МИД Азербайджана в ответ на обвинения Пашиняна о том, что Азербайджан "удерживает под оккупацией территорию 31 села", напомнили о том, что Армения обязана вернуть 8 азербайджанских сел.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление в ответ на очередную порцию необоснованных обвинений со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ведомстве отметили, что называть операцию "Возмездие" - агрессией неверно, это фальсификация фактов с армянской стороны.

"Всем хорошо известно, что провокации армянской стороны 12 февраля нарушили стабильность, которая царила почти 5 месяцев, и ответственность за это лежит на армянской стороне"

– МИД Азербайджана

В Баку хотели бы получить разъяснения, почему МО Армении до сих пор не выполнило обещания о проведении расследования по факту ранения азербайджанского военнослужащего, а также «внести ясность в вопрос, на каком основании на пограничных постах министерства обороны Армении находятся наемники из различных военных группировок".

Также Пашинян на заседании в правительстве Армении заявил, что Азербайджан якобы "удерживает под оккупацией территорию 31 села". В МИД Азербайджана назвали это высказывание составной частью политических манипуляций.

"Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях говорил, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми сел Азербайджана"

– МИД Азербайджана

Армянска сторона в таких заявлениях ссылается на территориальную целостность и осуществление делимитации на основе границ 1991 года и Алма-Атинской декларации. В ведомстве отметили, что было бы хорошо получить объяснения со стороны Еревана, почему последние 35 лет он не соблюдал эти карты и соглашения, отказался принять границы, отраженные на советских картах, оккупировал азербайджанские территории.