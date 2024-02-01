Пашинян назвал главную цель внешней политики Армении

Премьер Армении заверил, что сотрудничество Еревана с Западом не направлено против других стран. Он подчеркнул, что республика стремится развеять опасения своих партнеров в данном вопросе.

Основная цель Армении во внешней политике заключается в том, чтобы сделать все возможное для установления мира на Южном Кавказе. Такое заявление сделал премьер-министр республики сделал в ходе интервью The Telegraph.

Никол Пашинян также рассчитывает, что остальные региональные страны будут делать то же самое.

Глава правительства также указал на то, что взаимодействие Армении со странами Запада, включая Соединенные Штаты и Францию, не направлено против других партнеров в сфере безопасности.

"У наших партнеров могут возникнуть опасения по поводу отношений с ними или того, как отношения с ними могут повлиять на их планы в области безопасности. И это проблема, с которой мы пытаемся справиться, максимально прозрачно обсуждая с нашими партнерами их общие планы"

– Никол Пашинян

Напомним, в конце января премьер Армении заявил, что Россия перестанет являться ключевым партнером страны в оборонной сфере