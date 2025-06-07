Баку и Пекин договорились о сотрудничестве в расследовании уголовных дел

Азербайджан и Китай будут сотрудничать в деле поимки преступников.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соглашение о взаимной правовой поддержке при расследовании уголовных дел между Баку и Пекином.
С подписанием документа упрощается взаимодействие сторон по вопросу расследования уголовных преступлений.
Отметим, что соглашение было подписано между Баку и Пекином во время визита Ильхама Алиева в Пекин в конце апреля.
Напомним, что стороны также отменили визовый режим друг для друга. Теперь туристы из Китая и Азербайджана могут посещать страны по общегражданским паспортам.