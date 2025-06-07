Баку и Пекин договорились о сотрудничестве в расследовании уголовных дел

Азербайджан и Китай будут сотрудничать в деле поимки преступников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соглашение о взаимной правовой поддержке при расследовании уголовных дел между Баку и Пекином.

С подписанием документа упрощается взаимодействие сторон по вопросу расследования уголовных преступлений.

Отметим, что соглашение было подписано между Баку и Пекином во время визита Ильхама Алиева в Пекин в конце апреля.

Напомним, что стороны также отменили визовый режим друг для друга. Теперь туристы из Китая и Азербайджана могут посещать страны по общегражданским паспортам.