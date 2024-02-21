Вестник Кавказа

Баку и Минск наращивают стратегическое партнерство

Баку и Минск наращивают стратегическое партнерство
© Фото: сайт посольства Беларуси в Азербайджане
Посол Беларуси в Азербайджане заявил, что страны продолжают развивать стратегические связи в различных сферах. Минск высоко ценит взаимовыгодный характер сотрудничества с Баку.

Азербайджан и Беларусь достигли связей стратегического характера. Такое заявление сделал посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

По его словам, в течение трех десятилетий между странами был совершен десяток взаимных поездок.

Кроме этого, власти заключили документ о развитии отношений до 2026 года.

“За 30 лет со дня установления дипломатических отношений было осуществлено 10 взаимных визитов глав наших государств. Наша договорно-правовая база насчитывает 130 соглашений в разных областях. Недавно между Беларусью и Азербайджаном была подписана дорожная карта по сотрудничеству на 2025-2026 годы”

– Андрей Равков

Посол подчеркнул, что Минск высоко ценит сотрудничество с Баку и намерен в дальнейшем продолжить развивать взаимовыгодные связи.

Как отметил Равков, сейчас стороны наращивают партнерство в сфере торговли и экономики.

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