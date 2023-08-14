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Баку и Афины свяжет прямой рейс

Баку и Афины свяжет прямой рейс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Международных авиарейсов из Баку станет больше осенью. Самолеты в сентябре начнут летать между Афинами и Баку.

Греческая компания Aegean Airlines включила в расписание на осень прямые рейсы между столицами Греции и Азербайджана.

Первый перелет из Афин в Баку запланирован на 29 сентября, в обратную сторону - на 30 сентября.

Перевозчик намерен летать между городами по два раза в неделю: в Баку по понедельникам и пятницам, из Баку по вторникам и субботам. Полет займет около 3,5 часов. Расписание рейсов:

Афины-Баку - 23.05-03.20,

Баку-Афины - 04.20-06.50.

Время местное. Отметим, что Азербайджан находится в другом часовом поясе, время от греческого отличается на час в большую сторону. 

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