Баку и Афины свяжет прямой рейс

Международных авиарейсов из Баку станет больше осенью. Самолеты в сентябре начнут летать между Афинами и Баку.
Греческая компания Aegean Airlines включила в расписание на осень прямые рейсы между столицами Греции и Азербайджана.
Первый перелет из Афин в Баку запланирован на 29 сентября, в обратную сторону - на 30 сентября.
Перевозчик намерен летать между городами по два раза в неделю: в Баку по понедельникам и пятницам, из Баку по вторникам и субботам. Полет займет около 3,5 часов. Расписание рейсов:
Афины-Баку - 23.05-03.20,
Баку-Афины - 04.20-06.50.
Время местное. Отметим, что Азербайджан находится в другом часовом поясе, время от греческого отличается на час в большую сторону.