Баку и Афины свяжет прямой рейс

Опубликовано: 2:45, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международных авиарейсов из Баку станет больше осенью. Самолеты в сентябре начнут летать между Афинами и Баку.

Греческая компания Aegean Airlines включила в расписание на осень прямые рейсы между столицами Греции и Азербайджана.

Первый перелет из Афин в Баку запланирован на 29 сентября, в обратную сторону - на 30 сентября.

Перевозчик намерен летать между городами по два раза в неделю: в Баку по понедельникам и пятницам, из Баку по вторникам и субботам. Полет займет около 3,5 часов. Расписание рейсов:

Афины-Баку - 23.05-03.20,

Баку-Афины - 04.20-06.50.

Время местное. Отметим, что Азербайджан находится в другом часовом поясе, время от греческого отличается на час в большую сторону.