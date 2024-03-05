Бакинская авиагавань обслужила более 121 тыс пассажиров в праздники

В течение праздничной недели авиаузел Баку принял свыше 121 тыс пассажиров, что значительно больше показателей прошлого года за такой же период.

Авиагавань столицы Азербайджанской Республики нарастила количество пассажиров в течение праздничных дней.

По информации пресс-службы авиаузла, в период с 20 по 27 марта аэропорт обслужил свыше 121 тыс путешественников, что на 32% больше, чем цифры за такой же срок в прошедшем году.

Больше всего пассажиров побывало в авиагавани 24 марта. В этот день авиаузел принял более 19 тыс пассажиров, при этом было совершено 162 вылета.

Самыми востребованными направлениями в это время оказались Нахчыван, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Москва, Дели, Санкт-Петербург, Анкара и Актау