Аэропорт Баку увеличил частоту рейсов

Бакинский аэропорт масштабно нарастил число рейсов по ряду востребованных направлений. Об этом сообщили в пресс-службе международной авиагавани.
Теперь трижды в неделю из Баку можно будет улететь по европейским направлениям – в Прагу, Париж, Вену и Барселону.
Также количество рейсов увеличено в Милан, Астану, Алматы, Новосибирск и Джидду. По этим маршрутам самолеты будут летать пять раз в неделю. Также увеличены полеты в Актау и Дели.
Кроме этого, шесть раз в неделю будут летать рейсы в два аэропорта Лондона, что значительно расширит возможности пассажиров.
Администрация авиагавани Баку призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты и приобретать билеты заблаговременно в связи с возросшим спросом на перелеты перед предстоящими праздниками.