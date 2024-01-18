Аэропорт Баку увеличил частоту рейсов

Из международной авиагавани Баку будут чаще вылетать самолеты по нескольким популярным маршрутам. Аэропорт столицы Азербайджана значительно увеличил число рейсов в Европу и Азию.

Бакинский аэропорт масштабно нарастил число рейсов по ряду востребованных направлений. Об этом сообщили в пресс-службе международной авиагавани.

Теперь трижды в неделю из Баку можно будет улететь по европейским направлениям – в Прагу, Париж, Вену и Барселону.

Также количество рейсов увеличено в Милан, Астану, Алматы, Новосибирск и Джидду. По этим маршрутам самолеты будут летать пять раз в неделю. Также увеличены полеты в Актау и Дели.

Кроме этого, шесть раз в неделю будут летать рейсы в два аэропорта Лондона, что значительно расширит возможности пассажиров.

Администрация авиагавани Баку призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты и приобретать билеты заблаговременно в связи с возросшим спросом на перелеты перед предстоящими праздниками.