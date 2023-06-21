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Байрамов и председатель ОБСЕ поговорили о ситуации на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и председатель ОБСЕ Буяр Османи
© Фото: страница главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в социальных сетях
Глава МИД Азербайджана провел встречу с председателем ОБСЕ. Центральной темой беседы стала ситуация в регионе и вопросы сотрудничества.

В Лондоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана и председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Буяр Османи обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе.

Помимо этого, глава МИД Азербайджана обсудил с Османи, которая также является руководителем внешнеполитического ведомства Северной Македонии, взаимодействие двух стран в различных сферах.

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