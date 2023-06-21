Байрамов и председатель ОБСЕ поговорили о ситуации на Южном Кавказе

Опубликовано: 15:59, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в социальных сетях

Глава МИД Азербайджана провел встречу с председателем ОБСЕ. Центральной темой беседы стала ситуация в регионе и вопросы сотрудничества.

В Лондоне состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана и председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Буяр Османи обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе.

Помимо этого, глава МИД Азербайджана обсудил с Османи, которая также является руководителем внешнеполитического ведомства Северной Македонии, взаимодействие двух стран в различных сферах.