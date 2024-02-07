Байрамов и Ховаев обсудили мирный процесс Еревана и Баку

Переговоры и.о. министра иностранных дел АР Джейхуна Байрамова и спецпредставителя главы МИД РФ по азербайджано-армянской нормализации Игорь Ховаев прошли сегодня в Баку. Заявление по итогам беседы опубликовало азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Дипломаты говорили о текущем состоянии и дальнейших перспективах мирного процесса между Ереваном и Баку. Они также обсудили недавние события в регионе и различные региональные вопросы.
"Недавние военные провокации Армении, в результате которых был ранен азербайджанский военнослужащий, направлены на подрыв сложившейся в последние месяцы стабильности и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией"
– МИД Азербайджана
Участники беседы также обменялись мнениями по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.
Ранение азербайджанского пограничника и операция "Возмездие"
Напомним, 12 февраля армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям. Был ранен пограничник.
В тот же день вечером ВС Армении снова, причем дважды, обстреляли позиции ВС Азербайджана.
Первая провокация была совершена в Зангиланском районе, вторая и третья – в Товузском.
На следующий день Госпогранслужба Азербайджана совершила ответную операцию "Возмездие", в ходе которой азербайджанские военные уничтожили армянский пост, огнем с которого был ранен азербайджанский пограничник. Армянская сторона тогда заявляла о четырех погибших.
Провокация с армянскими беспилотниками
Сегодня днем ВС Армении совершили еще одну провокацию. Они запустили БПЛА-разведчики над азербайджанскими позициями в Кельбаджарском районе. Однако, благодаря бдительности азербайджанских военных, провокация была предотвращена, и беспилотники вернулись на армянские позиции.