Байрамов и Эрдоган поговорили об урегулировании между Баку и Ереваном

Опубликовано: 21:49, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: социальные сети президента Турции

Глава МИД Азербайджана и президент Турции провели встречу в Анкаре. Одной из центральных тем стала нормализация между Баку и Ереваном

В понедельник, 31 июля, в Анкаре состоялась встреча главы МИД Азербайджана и президента Турции.

В ходе переговоров Джейхуна Байрамова и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждались вопросы армяно-азербайджанского урегулирования. Турецкий лидер отметил, что для этого важно немедленно открыть Зангезурский коридор и как можно скорее оформить всеобъемлющий договор о мире.

Кроме того, стороны поговорили о торговле между Азербайджаном и Турцией. Эрдоган указал на то, странам необходимо стремиться к намеченной сумме в $15 млрд и расширить взаимодействие в энергетике и транспорте.

Помимо этого, затрагивался ряд других региональных и международных вопросов.