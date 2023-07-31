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Байрамов и Эрдоган поговорили об урегулировании между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: социальные сети президента Турции
Глава МИД Азербайджана и президент Турции провели встречу в Анкаре. Одной из центральных тем стала нормализация между Баку и Ереваном

В понедельник, 31 июля, в Анкаре состоялась встреча главы МИД Азербайджана и президента Турции.

В ходе переговоров Джейхуна Байрамова и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждались вопросы армяно-азербайджанского урегулирования. Турецкий лидер отметил, что для этого важно немедленно открыть Зангезурский коридор и как можно скорее оформить всеобъемлющий договор о мире.

Кроме того, стороны поговорили о торговле между Азербайджаном и Турцией. Эрдоган указал на то, странам необходимо стремиться к намеченной сумме в $15 млрд и расширить взаимодействие в энергетике и транспорте.

Помимо этого, затрагивался ряд других региональных и международных вопросов.

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