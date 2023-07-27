Азербайджан и Турция укрепляют экономическое сотрудничество

Министр экономики Азербайджана обсудил с главой Минторговли Турции расширение экономического сотрудничества. Встреча прошла в рамках визита главы Минэкономики АР в Турцию.
Азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с главой Минторговли Турции Омером Болатом, переговоры состоялись в рамках визита делегации из Баку.
В своем Twitter Джаббаров заявил, что стороны поговорили о расширении двустороннего экономического сотрудничества. Также министры затронули ряд других вопросов.
Так, Джаббаров и Болат обсудили работу турецких компаний на освобожденных землях Азербайджана, транспортное и туристическое партнерство, а также сотрудничество в сферах технического регулирования.