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Азербайджан и Турция укрепляют экономическое сотрудничество

Азербайджан и Турция укрепляют экономическое сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр экономики Азербайджана обсудил с главой Минторговли Турции расширение экономического сотрудничества. Встреча прошла в рамках визита главы Минэкономики АР в Турцию.

Азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с главой Минторговли Турции Омером Болатом, переговоры состоялись в рамках визита делегации из Баку.

В своем Twitter Джаббаров заявил, что стороны поговорили о расширении двустороннего экономического сотрудничества. Также министры затронули ряд других вопросов.

Так, Джаббаров и Болат обсудили работу турецких компаний на освобожденных землях Азербайджана, транспортное и туристическое партнерство, а также сотрудничество в сферах технического регулирования.

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