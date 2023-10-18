Байден назвал виновника удара по больнице в Газе

Опубликовано: 14:19, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент США возложил ответственность за удар по больнице в Газе на врагов Израиля. В результате атаки, совершенной накануне, погибло более пяти сотен человек.

В ходе визита в Израиль американский лидер ознакомился с доказательства ми того, что еврейское государство не причастной к атаке больницы, в Газе. По словам Джо Байдена, удар был нанесен не израильтянами, а противоположной стороной.

Напомним, что в результате совершенного накануне удара по медучреждению погибли более 500 человек.

«Я глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе, и на основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами»

– Джо Байден

Ранее сообщалось о том, что Израиль провел расследование по данному факту, результаты которого были переданы лидерам ряда стран.