Бахрам Муртазалиев стал чемпионом мира IBF

Российский боксер Муртазалиев завоевал чемпионский титул Международной боксерской федерации (IBF). Непобежденный боец, родившийся в Грозном, в поединке за звание чемпиона отправил соперника Кулькая в нокаут.

Боксер Бахрам Муртазалиев, который впервые претендовал на чемпионский титул, стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Россиянин получил титул в категории до 69,9 кг.

За звание чемпиона мира IBF Муртазалиев сразился со спортсменом из Германии Джеком Кулькаем. Судья в предпоследнем одиннадцатом раунде зафиксировал технический нокаут.

Бахрам Муртазалиев в настоящее время сотрудничает с компанией-промоутером Top Rank и проживает в Штатах. Победа за чемпионский титул стала для него 22-ой, большинство побед российский боксер одержал нокаутом.