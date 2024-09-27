Вестник Кавказа

Бабье лето приходит на Кубань

Бабье лето приходит на Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Влияние черноморской депрессии на Кубани начнет ослабевать – погода начнет улучшаться. Антициклон начнет возвращать тепло в Краснодарский край.

Синоптик Михаил Леус поделился прогнозом погоды для Краснодарского края на ближайшие дни. По его словам, в связи с тем, что на место черноморской депрессии в регион придет Антициклон начнет, а с ним – ясная и теплая погода.

«Сегодня влияние черноморской депрессии на Кубани будет ослабевать, и погода пойдет на улучшение. Вместе с ростом атмосферного давления облаков в небе над регионом станет меньше, дожди прекратятся, и начнется рост температуры»

– Михаил Леус

По его данным, в ближайшее время дневная температура может достигать 24-26 градусов. Ночные температуры также останутся комфортными.

Отметим, что осеннее потепление благоприятно для Кубани по многим аспектам.

Во-первых, это прекрасный сезон для туристов. Краснодарский край славится своими курортами и пляжами, и многие туристы в этот период стремятся насладиться теплом и солнцем.

Во-вторых, бабье лето активно влияет на сельское хозяйство. Местные фермеры получают возможность завершить уборку и посеять поздние культуры.

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