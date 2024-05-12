Азербайджанской альпинистке впервые покорились Эверест и Лхоцзе

Альпинистка Вафа Мусаева стала первой спортсменкой из Азербайджана, покорившей два легендарных восьмитысячника - Эверест и Лхоцзе, сейчас она восстанавливается после восхождений в базовом лагере.

Азербайджанская альпинистка Вафа Мусаева установила новый персональный рекорд – она стала первой женщиной-альпинисткой из Азербайджана, которая в течение трех дней поднялась не только на высочайшую вершину мира гору Эверест (Джомолунгма, 8 849 м), но и труднейшую для восхождения соседнюю гору Лхоцзе (8516 м), сообщил в одной из соцсетей генеральный секретарь национальной федерации альпинизма страны Исрафил Ашурлы.

"Путь был очень трудный, но она смогла это сделать. Я горжусь ею. На данный момент Вафа находится в базовом лагере. За последние дни она провела более четырех суток на высоте свыше 8 тысяч метров, что требует исключительной физической и психологической выносливости"

- Исрафил Ашурлы

Восхождение Вафа совершила в сопровождение гида Лакпа Шерпы - 15 мая она поднялась на Эверест, а после приняла решение продолжить восхождение, и 17 мая покорила Лхоцзе – гору в трех километрах от Эвереста, которая по праву считается одним из самых труднодоступных пиков в мире, подчеркнул Ашурлы, передает Sputnik Азербайджан.