Вестник Кавказа

Азербайджанский "Туран" усилится бразильским нападающим

Азербайджанский "Туран" усилится бразильским нападающим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бразильский форвард Жо присоединится к "Турану". Азербайджанский клуб усиливает состав, чтобы закрепиться в тройке лидеров чемпионата страны.

Азербайджанский "Туран" подпишет бразильского нападающего Жо, который выступал в Португалии. 

Сообщается, что с игроком будет подписан контракт на полтора года. Футболист имеет опыт выступления также за бразильские и японские клубы. 

Отметим, что это уже не первый трансфер "Турана" за последнее время. Ранее команду пополнил российский игрок Антон Крачковский. Также подписаны контракты с  Рагимом Садыховым и Орханом Ализаде. 

Клуб под руководством Курбана Бердыева занимает третье место в чемпионате Азербайджана.

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