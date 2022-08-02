Азербайджанский "Туран" усилится бразильским нападающим

Бразильский форвард Жо присоединится к "Турану". Азербайджанский клуб усиливает состав, чтобы закрепиться в тройке лидеров чемпионата страны.

Азербайджанский "Туран" подпишет бразильского нападающего Жо, который выступал в Португалии.

Сообщается, что с игроком будет подписан контракт на полтора года. Футболист имеет опыт выступления также за бразильские и японские клубы.

Отметим, что это уже не первый трансфер "Турана" за последнее время. Ранее команду пополнил российский игрок Антон Крачковский. Также подписаны контракты с Рагимом Садыховым и Орханом Ализаде.

Клуб под руководством Курбана Бердыева занимает третье место в чемпионате Азербайджана.