Азербайджанский инвестор построит тепличный комплекс на Ставрополье

Уже до конца текущего 2024 года в Левокумском районе на Ставрополье заработает новый тепличный комплекс "Восточный", который возведут на средства инвестора из Азербайджана – выращивать здесь будут ранние огурцы и помидоры.

В следующем году ранних огурцов и помидоров на прилавках российских магазинов будет больше – их начнет поставлять новый тепличный комплекс "Восточный", который уже строится в Левокумском районе Ставропольского края на средства инвестора из Азербайджана, сообщил глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"Объем инвестиций по строительству агрокомплекса "Восточный" в Левокумском округе превышает 5 млрд 660 млн рублей. Проект находится в стадии реализации, в том числе инвестором уже приобретено необходимое оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2024 года"

- Денис Полюбин

Площадь нового комплекса теплиц составит около 22 га, он будет одним из самых крупных в регионе, а выращивать в нем будут помидоры и огурцы", рассказал Полюбин, передает ТАСС.

Ставропольские аграрии успешно развивают тепличное хозяйство – уже сейчас здесь работают 12 тепличных комплексов, их общая площадь превышает 336 га, только за минувший год в них было выращено около 112,7 тыс т томатов, огурцов, салатов и баклажанов, добавил министр.