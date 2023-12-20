Азербайджанский хирург получил благодарность Владимира Путина

Представитель азербайджанской династии хирургов Руслан Байрамов получил сегодня благодарность президента России Владимира Путина вместе с другими сотрудниками НИИ имени Н. В. Склифосовского.

На сайте президента Российской Федерации сегодня было опубликовано Распоряжение о поощрении сотрудников НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Трое сотрудников – снс Сергей Рей, завотделением Марат Сагиров и завотделение Лайла Хамидова получили Почетные грамоты.

Еще 13 врачам объявлена благодарность президента, включая завотделением Руслана Байрамова, имеющего азербайджанское происхождение.

Отметим, что хирург Руслан Байрамов является представителем врачебной династии. Еще его дед Амир Байрамов начала работать в НИИ имени Склифосовского, где прошел все ступени медицинской карьеры от обычного врача до заведующего отделением.

Отец Руслана Байрамова Шамиль Байрамов также работал в НИИ имени Склифосовского, но кроме того часто выезжал по России и за рубеж для оказания срочной медицинской помощи. За годы работы он побывал в Грузии, Иране, Китае, Югославии, спасал жизни пострадавших при взрыве поезда "Москва-Баку", в Буденновске и Ингушетии.

Руслан Байрамов, продолжая традиции семьи, начал работать хирургом в 2011 году, а через восемь лет возглавил одно из отделений НИИ имени Склифосовского.