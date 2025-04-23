Азербайджанский форвард покидает футбольный клуб из Германии

В новом сезоне азербайджанский нападающий Махир Эмрели будет защищать цвета нового клуба. В "Нюрнберге", за который форвард выступает с прошлого лета, он не останется.

В новом сезоне азербайджанский нападающий Махир Эмрели будет защищать цвета нового клуба. В "Нюрнберге", за который форвард выступает с прошлого лета, он не останется.

Футбольный клуб "Нюрнберг" объявил о расставании с нападающим сборной Азербайджана Махиром Эмрели. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах клуба в социальных сетях.

Согласно сообщении, форвард покинет команду по окончании нынешнего сезона, когда у него закончится действующий контракт. О новом соглашении стороны договориться не сумели.

Турнирная таблица

В текущем сезоне Эмрели провел за "Нюрнберг" 22 матча во Второй Бундеслиге (второй по силе футбольный дивизион Германии), отметившись в них семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее Эмрели защищал цвета "Карабаха" (Азербайджан), варшавской "Легии" (Польша), "Коньяспора" (Турция) и загребского "Динамо" (Хорватия).