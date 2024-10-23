Вестник Кавказа

Азербайджанский борец выиграл золотую медаль на молодежном чемпионате мира

Азербайджанский борец выиграл золотую медаль на молодежном чемпионате мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский борец с российскими корнями стал лучшим на молодежном чемпионате мира. Сборная страны в командном зачете стала третьей.

Молодежный чемпионат мира по вольной борьбе, прошедший в Албании, оказался крайне успешным для сборной Азербайджана. Борец  Магомед-Башир Ханиев выиграл "золото" турнира для спортсменов не старше 23 лет, сборная страны вошла в тройку лучших, сообщают спортивные СМИ. 

Родившийся в Ингушетии Ханиев в финале одолел представителя России Магомеда Эльтемирова. Также две медали добыли борцы Арсений Джиоев и Джабраил Гаджиев, которые принесли команде Азербайджана серебряную и бронзовую награды соответственно. 

Успешно выступил и Руслан Абдуллаев. Высокий уровень подготовки и техническое мастерство позволили ему завоевать серебряную медаль. 

Всего борцы из Азербайджана набрали 100 баллов, лишь немного уступив Японии (102 суммарных балла). Чемпионом первенства стал Иран.

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