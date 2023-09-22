Азербайджанские военные спасли армянского солдата в Карабахе

Опубликовано: 3:23, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский контрактник, раненный во время антитеррористических мероприятий, получил всю необходимую помощь от азербайджанских военных. Видеозапись произошедшего разошлась в соцсетях.

Военные армии Азербайджана оказали помощь раненному во время локальной АТО в Карабахе армянскому солдату.

Видеосюжет, посвященный случившемуся, распространило Baku TV.

Как следует из ролика, армянский рядовой подписал контракт с ВС Армении после 6 месяцев службы в 2022 году и был направлен служить в Карабах. Молодой человек был наводчиком.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.