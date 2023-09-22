Азербайджанские военные спасли армянского солдата в Карабахе

Военные армии Азербайджана оказали помощь раненному во время локальной АТО в Карабахе армянскому солдату.
Видеосюжет, посвященный случившемуся, распространило Baku TV.
Как следует из ролика, армянский рядовой подписал контракт с ВС Армении после 6 месяцев службы в 2022 году и был направлен служить в Карабах. Молодой человек был наводчиком.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.