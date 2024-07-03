Азербайджанские таможенники не пропустили в Ленкорань 34 кг марихуаны

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о предотвращении акта наркторафика на границе с Ираном. Пограничники обнаружили незаконный провоз наркотиков.

В очередной раз на азербайджано-иранской границе был предотвращен акт наркотрафика. В Ленкорани контрабандисты пытались провезти марихуану, опиум и метадон.

Как рассказали сегодня Госпогранслужбе Азербайджана, на азербайджано-иранской границе, в Ленкоранском районе , в процессе таможенного обыска, был не допущен незаконный провоз партии наркотических веществ из Исламской Республики Иран, состоящей из 34,69 кг марихуаны, 2,1 кг опиума и 1,2 тыс таблеток метадона.

Также относительно недавно, 3 июля, в Джалилабадском районе Азербайджанской республики было пресечено незаконное проникновение двух лиц из ИРИ, которые имели при себе 15 кг марихуаны. Были установлены личности правонарушителей и их место жительства.