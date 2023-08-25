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Азербайджанские семьи вернулись в Забух

Азербайджанские семьи вернулись в Забух
© Фото: Trend az
В Азербайджане началось поэтапное возвращение вынужденных переселенцев в село Забух. На первом этапе будет переселено 20 семей, все они будут обеспечены новыми квартирами.

Поэтапное возвращение семей в населенный пункт Забух Лачинского района началось в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на первом этапе переселены 20 семей из 88 человек. Отправка стартовала возле здания школы в "Гобупарк-3" в Локбатане.

Подчеркивается, что семьи получили двухкомнатные, еще четыре – трехкомнатные, восемь – четырехкомнатные, а оставшиеся – пятикомнатные квартиры.

Напомним, семьи были временно размещены в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

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