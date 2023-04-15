Азербайджанские грации завоевали золотые и серебряные медали AGF Trophy

Опубликовано: 20:27, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские гимнастки лидируют во втором дне соревнований III Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy: сениорки Зохра Агамирова и Алина Гезалова заняли два первых места в индивидуальном многоборье и завоевали "золото" в командном зачете. Команда юниорок получила "серебро" в многоборье.

Сегодня вечером на Национальной арене гимнастике в столице Азербайджанской Республики прошло награждение победителей второго дня III Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy.

В индивидуальном многоборье сениорок золотую медаль завоевала азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова. Серебряная медаль также останется в Азербайджане – ее взяла Алина Гезалова. На третьем месте оказалась венгерская спортсменка Эвелин Виктория Кочиш.

Благодаря столь высоким результатам Зохра Агамирова и Алина Гезалова также получили золотые медали в командном зачете сениорок. На второе место взошли венгерские спортсменки Эвелин Виктория Кочиш и Ева Бланка Гьюлаи, а "бронза" досталась египтянским гимнасткам Амине Собеих и Ламар Бехаири.

В многоборье юниорских команд азербайджанские грации (Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Захра Джафарова, Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Аян Садыгова) заняли второе место. Лучше них выступили только юниорки из Израиля. "Бронзу" получила команда из Узбекистана.

Накануне азербайджанские спортсменки Шамс Агагусейнова и Нурай Ахмедзаде завоевали "серебро" в командном зачете среди юниорок.

Напомним, что III Международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy в эти дни принимает 119 граций из 14 государств. Среди них 38 гимнасток из Азербайджана.