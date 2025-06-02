Азербайджанские гимнасты завоевали два "золота" на Кубке мира в Баку

В столице Азербайджана сегодня завершились состязания по спортивной акробатике в рамках Кубка мира. Сборная Азербайджана на нем завоевала в общей сложности четыре медали.

Кубок мира по спортивной акробатике завершился в Баку – турнир проходил в столице Азербайджана в течение трех дней.

По итогам состязаний азербайджанские гимнасты заработали в общей сложности четыре медали.

Две из них – золотые. Победителями Кубка стала женская группа (Анаита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева), так на высшую ступень пьедестала почета поднялась мужская пара Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев.

Второе место заняли мужская группа (Абдулла Аль-Машайхи, Сеймур Джафаров, Риад Сафаров, Расул Сейидли) и смешанная пара Сабир Агаев - Милана Алиева.

Соревнования проходили на Национальной арене гимнастики. В них приняли участие 63 спортсмена из семи стран мира.