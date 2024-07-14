Вестник Кавказа

Азербайджанские гимнасты привезут из России две медали

Азербайджанские гимнасты привезут из России две медали
© Фото: Федерация гимнастики Азербайджана
В столице Кубани завершился международный турнир по батутной гимнастике, призерами которого стали и азербайджанские спортсмены – юниоры привезут в Баку серебряную награду, а взрослые – бронзовую медаль.

Азербайджанские спортсмены показали достойные результаты, успешно выступив на международном турнире по батутной гимнастике, проходившем в Краснодаре, сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанские представители выиграли две медали турнира - в юниорской возрастной категории серебряные медали завоевали Омар Гасымлы и Фархад Мустафаев, они набрали в синхронной программе 42.85 балла, передает АЗЕРТАДЖ.

Отличились и спортсмены, выступавшие во взрослой возрастной категории: Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов завоевали бронзовую награду за синхронную программу, в которой они набрали 49.3 балла.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1135 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.