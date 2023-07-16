Азербайджанские гимнастки заслужили дюжину золотых наград на Rome Cup

В эти выходные в столице Италии состоялись межгосударственные состязания в художественной гимнастике традиционного римского кубка Rome Cup. Азербайджанская сборная завершила это соревнования с целой россыпью золотых наград.
Азербайджанскую Республику на состязаниях представлял спортклуб "Оджаг". Из 12 грация "Оджага" семеро вернулись домой с золотыми медалями.
В упражнениях без предмета первые места заслужили Наргиз Алиева, Мишель Анискина, Лейла Гасанова, Нилай Пюнханлы и Айлин Юсифли.
В упражнениях с мячом чемпионками вновь стали Наргиз Алиева, Мишель Анискина, Нилай Пюнханлы и Айлин Юсифли.
В упражнениях с булавами "золото" взяли Сара Атакишиева и Лейла Гасанова.
В упражнениях с обручем лучшей гимнасткой была признана Фатима Зейналова.
Кроме того, Сара Атакишиева получила "бронзу" в упражнениях с мячом, а Мелек Махмудлу – "бронзу" в упражнениях с булавами.