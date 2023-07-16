Азербайджанские гимнастки заслужили дюжину золотых наград на Rome Cup

Опубликовано: 17:27, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский клуб "Оджаг" принял участие в традиционном римском кубке по художественной гимнастике Rome Cup и привез домой из столицы Италии 12 золотых медалей.

В эти выходные в столице Италии состоялись межгосударственные состязания в художественной гимнастике традиционного римского кубка Rome Cup. Азербайджанская сборная завершила это соревнования с целой россыпью золотых наград.

Азербайджанскую Республику на состязаниях представлял спортклуб "Оджаг". Из 12 грация "Оджага" семеро вернулись домой с золотыми медалями.

В упражнениях без предмета первые места заслужили Наргиз Алиева, Мишель Анискина, Лейла Гасанова, Нилай Пюнханлы и Айлин Юсифли.

В упражнениях с мячом чемпионками вновь стали Наргиз Алиева, Мишель Анискина, Нилай Пюнханлы и Айлин Юсифли.

В упражнениях с булавами "золото" взяли Сара Атакишиева и Лейла Гасанова.

В упражнениях с обручем лучшей гимнасткой была признана Фатима Зейналова.

Кроме того, Сара Атакишиева получила "бронзу" в упражнениях с мячом, а Мелек Махмудлу – "бронзу" в упражнениях с булавами.