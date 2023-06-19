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Азербайджанские гимнасты вернулись с золотом из Каира

Азербайджанские гимнасты вернулись с золотом из Каира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гимнасты из Азербайджана стали обладателями наград высшей пробы на турнире в Каире. Об этом сообщает пресс-служба AGF.

Спортсмены из азербайджанской сборной по аэробной гимнастике завоевали золотые медали на международном турнире Pharaoh's Cup в Каире (Египет), проинформировали в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

В возрастной категории «взрослые» отличились Владимир Долматов и Медина Мустафаева. Они выступали в составе смешанной пары. Также лучшие результаты показало трио в составе Лейлы Бежановой, Арзу Агаевой и Хадиджы Гулиевой.

В категории «пре-юниоров» золото завоевали участницы трио в составе Дилары Гурбановой, Сары Алиханлы и Санам Казымовой.

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