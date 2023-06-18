Азербайджанские борцы победили армянских и завоевали "золото" чемпионата Европы

Опубликовано: 11:58, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Два борца из Азербайджана завоевали "золото" ЧЕ среди юношей до 17 лет, одолев в финальных поединках представителей Армении. Соревнования, проходящие в Тиране, завершатся сегодня.

В Тиране проходит чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 17 лет.

Золотую медаль в категории до 55 кг завоевал представитель Азербайджана Гаджи Каримов. В финале он одолел армянина Самвела Геворгяна.

В категории до 110 кг обладателем награды высшей пробы стал азербайджанец Юсиф Дурсунов. В финальном поединке он оказался сильнее армянского борца Генрика Айкяна.

Первое место в категории до 48 кг занял российский борец Магомед Магомедов, поборовший в финале армянина Армана Харутинян.

"Золото" в категории до 65 кг досталось Мануэлю Вагин из Германии. В финале он поборол турецкого спортсмена Ремзи Темура.

Золотую медаль в категории до 80 кг завоевал молдавский борец Александр Борс. В финальной схватке он оказался сильнее Размика Епремяна из Армении.

Напомним, чемпионат Европы по борьбе среде юношей до 17 лет начался 12 июня. Соревнования завершатся 18 июня.