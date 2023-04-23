Азербайджан победил Армению и на ЧЕ по борьбе в Загребе

Опубликовано: 19:58, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В борьбе за третье место в категории до 60 кг греко-римского стиля сегодня в Загребе на борцовском ЧЕ сошлись спортсмены из Азербайджана и Армении. Встреча закончилась убедительной победой азербайджанского борца.

Сегодня в Загребе, где проходит Чемпионат Европы по борьбе, в матче за бронзовую медаль сошлись борцы-классики из Азербайджана и Армении.

Нихат Мамедли и Геворг Гарибян боролись в греко-римском стиле за третье место в категории до 60 кг.

В итоге победу одержал азербайджанский спортсмен – он одолел армянского борца со значительным разрывом 9:5.

Таким образом, еще одна медаль ушла в копилку сборной Азербайджана, и еще одна встреча с представителем Армении закончилась победой азербайджанского спортсмена.