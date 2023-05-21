Азербайджанские гимнастки впервые в истории завоевали "золото" ЧЕ в командных соревнованиях

Опубликовано: 18:04, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские гимнастки впервые в истории выиграли "золото" ЧЕ в командных соревнованиях. Они заняли первое место в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. Вторыми стали представительницы Израиля, а третье место досталось команде Испании.

Представительницы Азерабайджана завоевали "золото" первенства Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.

Никогда ранее азербайджанские гимнастки не выигрывали золотую медаль в командных соревнованиях.

В состав команды вошли: Ляман Алимурадова, Гюлля Агаларзаде, Дарья Сорокина, Зейнаб Гумметова и Камилла Алиева. В финале они показали результат (32.250 балла).

"Серебро" досталось сборной Израиля (32.150 балла), а "бронза" – команде Испании (31.200 балла).