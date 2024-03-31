Азербайджанские гимнастки вошли в тройку финалистов Кубка мира в Баку

Сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике, в котором участвуют свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира: они выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях по итогам квалификации в программе упражнений с пятью обручами вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике AGF Trophy, проходящем в Баку.

В квалификации команда Азербайджана заняла третью позицию с результатом 36.550 балла. Сильнее ее оказались лишь команды Италии (37.200 балла) и Испании (36.750 балла), передает Trend.

Напомним, Кубок мира по художественной гимнастике продлится по 21 апреля, спортсменки поборются за награды по отдельным предметам и в многоборье. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, в групповых упражнениях выступает команда в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумметовой.