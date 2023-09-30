Азербайджанские энергетики разработали схему питания Джебраила

Опубликовано: 21:59, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энергоснабжение освобожденного от армянской оккупации города Джебраил будет вестись по новой, специально разработанной энергетиками схеме по подземной линии.

В отстраивающемся после освобождения Джебраиле будет применена новая, специально разработанная для города схема электроснабжения: ее основой станет изолированная высоковольтная подземная линия, рассказал руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

"Традиционных наземных линий не будет, энергоснабжение будет осуществляться посредством изолированной подземной линии"

- Вагиф Айдыноглу

110/35/10-киловольтная подстанция "Джебраил" будет давать электроэнергию не только одноименному городу – ее соединят с Зангиланским, Губадлинским районами и поселком Гадрут. Роль узловой будет играть Джебраильская городская подстанция, а работать она сможет как централизованно, так и автономно.