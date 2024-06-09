Вестник Кавказа

Азербайджанские дзюдоисты стали первыми на Европейском Кубке

Азербайджанские дзюдоисты стали первыми на Европейском Кубке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первое место в общем зачете завоевали дзюдоисты из Азербайджана на Европейском Кубке в Подчетртеке.  В активе команды 4 золотые, одна серебряная и 3 бронзовые медали

Азербайджанская команда по дзюдо продемонстрировала отличные результаты на Европейском Кубке в Подчетртеке, завоевав первое место в общем зачете. Это значительное достижение подтверждает высокий уровень подготовки и профессионализма спортсменов из этой страны.

«В активе команды 4 золотые, одна серебряная и 3 бронзовые медали. Золото взяли Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг), серебро у Кямрана Сулейманова (73 кг), а Ровшан Алиев (60 кг), Рашид Елкиев (66 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) замкнули первую тройку»

– пресс-служба федерации

Достижения сборной Азербайджана

 Упорство, мастерство и стремление к победе азербайджанских спортсменов были ключевыми факторами успеха на турнире.

Завоевание первого места в общем зачете Европейского Кубка в Подчетртеке подтверждает высокий уровень их подготовки. Этот успех важен не только для сборной, но и для всего спортивного сообщества страны. 

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