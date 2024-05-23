Успех Азербайджана на ЧЕ по дзюдо 2024: сборная взяла 11 медалей

Азербайджанские дзюдоисты показали прекрасные результаты, выступив на чемпионате Европы в Сараево. Спортсмены завоевали в общей сложности 11 наград.

Члены сборной Азербайджана по дзюдо 11 раз поднимались на пьедестал почета на чемпионате Европы.

Первенство Старого света проходило в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Три из всех завоеванных наград – высшего достоинства. Остальные медали бронзовые. Все они заработаны в индивидуальном первенстве.

Напомним, турнир стартовал 6 июня и завершился сегодня. От Азербайджана на нем выступали 30 дзюдоистов. Они представляли восемь возрастных категорий.