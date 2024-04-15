Азербайджанская грация завоевала серебро "Кубка Босфора" в Стамбуле

Спортсменка из Азербайджана София Мамедова взошла на пьедестал почета турнира по художественной гимнастике "Кубок Босфора". Состязание проводились в Стамбуле.

Представительница сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевала серебряную награду международного турнира, который прошел в Стамбуле. О достижении рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

София Мамедова показала успешное выступление в упражнениях с обручем. Судьи оценили его на высокие баллы: результат позволил гимнастке занять второе место и завоевать серебряную медаль состязаний.

Напомним, с 19 по 21 апреля в Баку прошел Кубок мира по художественной гимнастике. Азербайджанская команда в групповых упражнениях стала бронзовым призером турнира. Третье место спортсменки заняли в упражнениях с пятью обручами. Кроме того, они получили AGF Trophy.

Олимпиада в Париже

Азербайджанская художественная гимнастика в любом случае будет представлена на ОИ-2024: путевку на Олимпиаду завоевала на чемпионате мира в прошлом году выступающая в индивидуальной программе опытная спортсменка Зохра Агамирова.

Групповая команда азербайджанских граций может квалифицироваться на Игры-2024 на чемпионате Европы. Турнир будет проводиться в венгерском Будапеште 24-28 апреля. Отметим, что на ЧЕ-2023 спортсменки впервые в истории завоевали золотые награды.