Азербайджанская футбольная команда получила серьезное наказание

Опубликовано: 17:44, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский "Сабах" был наказан АФФА за поведение игрока. Клуб оштрафован на три тыс манатов за оскорбление арбитра во время футбольного матча.

Футбольный клуб "Сабах" из Баку, главным тренером которого является российский специалист Мурад Мусаев, получил штраф, сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций АР.

В ходе заседания контрольно-дисциплинарного комитета АФФА были рассмотрены инциденты, которые случились в ходе 8-го тура премьер-лиги страны.

"Сабах" был наказан на три тыс рублей за то, что игрок Боян Летич был удален с поля за оскорбление главного судьи. Его также дисквалифицировали на четыре встречи. Кроме того, "Сабах" и "Сабаил" получили штрафы за перебор желтых карточек.