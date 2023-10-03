РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджанская футбольная команда получила серьезное наказание

Азербайджанская футбольная команда получила серьезное наказание
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанский "Сабах" был наказан АФФА за поведение игрока. Клуб оштрафован на три тыс манатов за оскорбление арбитра во время футбольного матча.

Футбольный клуб "Сабах" из Баку, главным тренером которого является российский специалист Мурад Мусаев, получил штраф, сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций АР.

В ходе заседания контрольно-дисциплинарного комитета АФФА были рассмотрены инциденты, которые случились в ходе 8-го тура премьер-лиги страны.

"Сабах" был наказан на три тыс рублей за то, что игрок Боян Летич был удален с поля за оскорбление главного судьи. Его также дисквалифицировали на четыре встречи. Кроме того, "Сабах" и "Сабаил" получили штрафы за перебор желтых карточек.

&quot;Алания&quot; догнала махачкалинское &quot;Динамо&quot;

"Алания" догнала махачкалинское "Динамо"

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version