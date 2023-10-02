"Алания" догнала махачкалинское "Динамо"

Опубликовано: 20:59, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Алания"

"Алания" сыграла на выезде вничью с "Соколом" и сравнялась с махачкалинским "Динамо" в турнирной таблице Первой лиги. Встреча в Саратове закончилась со счетом 0:0.

В Саратове только что завершилась встреча 12-го тура Первой лиги между "Соколом" и владикавказской "Аланией".

Команды сыграли вничью 0:0.

Турнирная таблица

В настоящее время первую строчку в Первой лиге делят между собой махачкалинское "Динамо" и "Алания", набравшие по 24 очка. На третьем месте с 20 очками располагаются подмосковные "Химки". В первую пятерку входят также "Шинник" и "Тюмень", в активе которых по 19 очков.