"Алания" догнала махачкалинское "Динамо"

"Алания" сыграла на выезде вничью с "Соколом" и сравнялась с махачкалинским "Динамо" в турнирной таблице Первой лиги. Встреча в Саратове закончилась со счетом 0:0.
В Саратове только что завершилась встреча 12-го тура Первой лиги между "Соколом" и владикавказской "Аланией".
Команды сыграли вничью 0:0.
Турнирная таблица
В настоящее время первую строчку в Первой лиге делят между собой махачкалинское "Динамо" и "Алания", набравшие по 24 очка. На третьем месте с 20 очками располагаются подмосковные "Химки". В первую пятерку входят также "Шинник" и "Тюмень", в активе которых по 19 очков.