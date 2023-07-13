Опубликовано: 14:11, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Игрок сборной Азербайджана Вусал Искендерли сфотографировался в центре Еревана. Он прибыл в столицу Армении вместо с командой "Эгнатия" для участия в матче Лиги конференции.

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли, защищающий цвета албанского клуба "Эгнатия", прибыл в Ереван, где сфотографировался в центре города вместе с одноклубниками.

Вусал вместе с командой прилетел в столицу Армении для участия в футбольном матче между "Эгнатией" и "Арарат-Арменией" в рамках квалификации Лиги конференции.

Стоит добавить, что встреча между командами состоится сегодня, 13 июля.