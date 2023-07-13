Игрок сборной Азербайджана Вусал Искендерли сфотографировался в центре Еревана. Он прибыл в столицу Армении вместо с командой "Эгнатия" для участия в матче Лиги конференции.
Азербайджанский футболист Вусал Искендерли, защищающий цвета албанского клуба "Эгнатия", прибыл в Ереван, где сфотографировался в центре города вместе с одноклубниками.
Вусал вместе с командой прилетел в столицу Армении для участия в футбольном матче между "Эгнатией" и "Арарат-Арменией" в рамках квалификации Лиги конференции.
Стоит добавить, что встреча между командами состоится сегодня, 13 июля.