Азербайджанцы пересядут на электрокары

В Баку состоялось заседание правительства, на котором обсуждалось использование электромобилей. По итогам соответствующим структурам даны поручения.

Заседание по реализации мер из распоряжения президента "О стимулировании использования транспортных средств с электродвигателем" провел кабмин Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба правительства, его провел премьер Али Асадов. Он рассказал о мерах, которые вытекают из распоряжения, ходе их выполнения и предстоящих задачах.

Помимо этого, глава Минцифры и транспорта Рашад Набиев и замминистра энергетики Самир Велиев выступили с докладами.

В ходе заседания были затронуты вопросы расширения применения электромобилей и зарядных пунктов, появления необходимой структуры в данной сфере, а также совершенствования нормативных правовых актов.

В заключение соответствующим структурам были даны поручения с учетом выдвинутых предложений.